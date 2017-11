Un fotbalist de la CSM Poli Iasi, dupa infrangerea din „Groapa”: ”Acest arbitru nu trebuie delegat, a avut doua tentative de omor…” Stoican a spus ca-l penalizeaza pentru aceasta declaratie

Primul eliminat din partida Dinamo – CSM Poli Iasi, 2-1, Ionut Coinac, a fost foarte nervos, la finalul partidei, si l-a criticat in termeni foarte duri pe Sebastian Coltescu, arbitrul de centru al intalnirii.



„Nu am ce sa comentez, dar decizile pe care le-a luat acest arbitru… a primit ordin ca Poli Iasi nu are voie in play-off. Ce poate sa inveteze, nu poate sa spuna ca l-am facut nesimtit si l-am impins. I-au zis si baietii <bai Sebi, cum poti sa minti asa? >. Doar l-am atins, nu l-am impins. Ce poate sa inventeze acest om! Prima data, m-am dus spre el, mi-a dat galben, apoi spune ca l-am impins, cum sa inventezi asa ceva? si Cristea s-a dus la el si i-a spus. Acest arbitru nu trebuie delegat, a avut doua tentative de omor… Cine il deleaga pe acest… Nu imi vine sa ii pronunt numele. Poate Poli Iasi nu are voie in play-off, oamenii in negru nu ne dau voie. Frasinescu a luat un galben in tusa, apoi rosu, ne lasa fara cuvinte. isi bat joc de munca noastra. Muncim zi de zi si vine un asemenea om si ne distruge toata munca. Eu vreau sa imi cer scuze fata de suporterii nostri. Nu am apucat sa vorbesc cu Trica… Nici nu statea de vorba cu noi, <pleaca de aici ca iti dau rosu> ne-a zis din minutul 5. Toate meciurile vor fi grele, dar important este sa nu avem greseli de arbitraj. Daca ne mai arbitreaza acest om, sigur nu mergem in play-off„, a spus Ionut Cionac, dupa meci.

Antrenorul celor de la Poli Iasi, Flavius Stoican, a anuntat ca Ionut Cioinac va fi sanctionat dupa aceasta declaratie.

„O sa am o discutie clara cu el. Pentru ca, indiferent de deciziile arbitrului, el nu are voie sa faca acest gest. O sa fie penalizat pentru asta, m-a deranjat declaratia lui de dupa meci. Nu poti sa te iei de viata unui om” a declarat Flavius Stoican.

Ionut Cioinac a fost eliminat de catre Sebastian Coltescu in startul reprizei a 2-a, dupa ce a protestat la penalty-ul acordat pentru Dinamo. CSMS Iasi a mai avut doi oameni eliminati, pe final: fundasul Frasinescu, pentru cumul, si secundul Trica, care a plecat de buna voie mai repede la cabine, traversand suprafata terenului intr-un moment in care jocul era oprit.