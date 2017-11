Romania a fost invinsa de Tonga, in ultimul meci de rugby al anului

Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost invinsa, sambata, cu scorul de 25-20 (8-6), de selectionata din Tonga, intr-un meci test disputat pe Stadionul Arcul de Triumf.



Pentru „tricolori” au marcat Floriun Vlaicu, cel care a transformat o lovitura de pedeapsa in minutul 3 si a repetat reusita in minutul 22. Ionut Dumitru si-a trecut in cont un eseu, in minutul 54, Vlaicu a transformat, iar sud-africanul Johann Van Heerden a culcat si el balonul in terenul tongan, in minutul 61. De asemenea, Vlaicu a transformat.

Romania si Tonga s-au intalnit pentru a treia oara in istorie. Inaintea confruntarii de sambata, fiecare echipa si-a trecut in cont o victorie: 19-18 pentru Stejari in 2013, 21-16 pentru Tonga in 2015.

Stejarii au disputat un meci test si la 18 noiembrie, tot la Bucuresti, scor 17-13 cu Samoa.