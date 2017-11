LIVE TEXT / Astra Giurgiu – FC FCSB, de la ora 20:45. Il ajuta Budescu pe Miriuta?

Astra Giurgiu si FCSB se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul 19, intr-o partida care se va disputa la Giurgiu, de la ora 20:45. Miza este mare de ambele parti.

Giurgiuvenii simt amenintarea lui Dinamo, care a ajuns la un singur punct in spate, iar cele trei puncte din aceasta seara sunt vitale pentru elevii lui Edi Iordanescu pentru a se mentine la distanta de trupa lui Miriuta, in lupta pentru ultimul loc din play-off. Punctele sunt cu atat mai importante cu cat fosta campioana va avea un meci dificil etapa urmatoare la Iasi, cu CSM Poli, o alta echipa care se gandeste la play-off, in timp ce Dinamo va juca in deplasare cu Sepsi si ar putea profita de un pas gresit al Astrei.

De cealata parte, Nicoae Dica a pierdut pentru prima data in acest sezon doua meciuri consecutive (0-1 cu CSM Poli Iasi si 0-2 cu Viktoria Plzen), iar atmosfera din lotul FCSB-ului nu este tocmai buna. Antrenorul are din nou probleme cu Denis Aibec, care acuza in continuare probleme medicale si nu l-a inclus in lotul pentru acest meci. O victorie azi ar reprezenta pentru FCSB trecerea pe primul loc in Liga 1, cel putin pana la meciul CFR-ului cu Sepsi OSK.

Partida din tur dintre FCSB si Astra s-a terminat cu scorul de 1-1, dupa golurile lui Gnohere si Moise.

Echipele probabile

Astra: Lazar – Belu, Bejan, Erico, Stan – Seto, Dandea – Ionita, Moise, Balaure – Abang.

FCSB: Nita – Enache, Planic, Larie, Momcilovic – Pintilii, Nedelcu – Teixeira, Budescu, Tanase – Gnohere.