AUDIO – EXCLUSIV / Dumitru Uzunea, in studioul Sport Total FM: „Cred ca este mai puternica prima liga din din Arabia Saudita decat cea din Romania!”

Antrenorul Dumitru Uzunea, fost secund al FCSB-ului in mandatul lui Costel Galca, ultima data la Al Feiha, in zona Golfului, a fost prezent in studioul Sport Total FM, duminica, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”, moderata de Daniel Nazare.

Uzunea si Galca au colaborat la nationala U17 a Romaniei, la FCSB, Espanyol, Al Taawon si Al Feiha, cei doi fiind in continuare apropiati.

Au fost demisi de la gruparea din Arabia Saudita, la inceputul acestei luni noiembnrie.

„Cred ca este mai puternica prima liga din din Arabia Saudita decat cea din Romania! Acolo se joaca fotbalul pe contratac, mai putin se pune accentul pe defensiva, dar exista partea fizica, acele antrenamente cu preparatori fizici.

La Taawon am avut o echipa cu experienta, iar la Feiha a trebuit sa formam o echipa, care trebuie sa se mentina in prima liga. la niciuna dintre aceste doua echipe nu au existat probleme cu banii.

Despre arbitraj n-as putea spune ca e mai bun sau mai rau, probleme de interpretare a fazelor sunt si acolo.

La Espanyol l-am antrenat pe Asensio. Se vedea de atunci ca va urma sa semneze cu o echipa mare. Plus ca era genul de profesionist care venea la antrenamente fara sa-i spuna cineva in prealabil, sa-l atentioneze sau ceva de genul asta. Avea un program in viata lui foarte bine structurat si venea la antrenamente foarte pregatit.

De altfel, ritmul de joc, viteza, si profesionalismul jucatorilor m-au impresionat.

Pentru mine este FCSB este Steaua. Nu stiu daca se mai gaseste vreun om in Romania care sa bage bani la o echipa.”, a declarat tehnicianul.

