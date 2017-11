Denis Alibec, „lup de mare” la SSC Farul, in Liga 3!

Atacantul FCSB-ului nu si-a uitat orasul care l-a lansat in fotbalul mare, Constanta, oras care nu si-a pierdut definitiv fotbalul, dupa ce FC Farul a intrat in faliment, in primavara lui 2016. Suporterii constanteni s-au miscat repede si, in vara, au infiintat o noua echipa, SSC Farul Constanta, care a promovat din primul sezon, iar acum joaca in Seria a II-a a Ligii 3, fiind pe locul 2, cu 32 de puncte, la 2 puncte in spatele liderului Progresul Spartac, dupa terminarea turului.



Clubul se bazeaza pe cotizațiile suporterilot si, in functie de cat investesc, acestia pot fi „cadeti”, „marinari” sau „lupi de mare”. Ultimii reprezinta cel mai inalt „rang” si, pentru aceste, trebuie sa investeasca minimum 600 de lei.

Printre cei 205 de „patroni” de la SSC Farul Constanta se afla si Demis Alibec, dar si Alexandru Matel, Cosmin Matei, Daniel Florea, Stelian Carabas, senatorul Stefan Mihu, fiii lui Marcel Lica, presedintele executiv al clubului – Eden (antrenor de tenis) si Iurgen (arbitru de fotbal) – sau antrenorul.

Obiectivul constantenilor este promovarea in Liga 2.