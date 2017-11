Daniel Pancu a anuntat ca se retrage din cariera de fotbalist! Anuntul care intristeaza tribunele din Giulesti

Daniel Pancu a anuntat ca cel mai probabil va pune capat activitatii fotbalistice la finalul sezonului din Liga 4, acolo unde incearca promovarea cu Academia Rapid in esalonul superior.



Astfel, Pancu ar urma sa se retraga la 40 de ani din fotbal de la o echipa care se vrea a fi cea de suflet a atacantului, disparuta la finalul lui 2016(faliment), pentru care a jucat aproape 10 ani de-a lungul carierei sale.

Anuntul actualului jucator al Academiei Rapid a fost facut in studioul Realitatea TV: “Pasiunea nebuna pentru Rapid m-a facut sa revin. A venit initiativa primarului de la secorul 1 al Capitalei, am raspuns prezent, am venit cu sufletul. Eu consider ca Rapid, Steaua, Dinamo, U Cluj, Timisoara, Craiova sunt echipele care vor reda farmecul fotbalului romanesc. Acum, campionatul romanesc sufera, interesul este scazut, nivelul e scazut. Acum se redreseaza putin lucrurile, pentru ca vin tineri talentati.

E acelasi lucru atunci cand inscriu un gol cu Venus sau cu Steaua, e acelasi lucru. Voi duce acest an pana la capat, pentru ca asta ne-a fost intelegerea la inceputul. Dupa acest sezon… aproape sigur va veni momentul …”, a declarat Pancu.

In Giulesti a debutat in 1996, la un 2-0 cu Sportul. Daniel Pancu este campion al Romaniei cu Rapid, in sezonul 1998-1999, si campion al Turciei cu Besiktas, in sezonul 2002-2003.

De-a lungul carierei sale, Pancu a evoluat la: Poli Iasi, Rapid, Cesena, Besiktas, Bursaspor, Terek Grozy, CSKA Sofia, FC Vaslui si FC Voluntari. Are peste 200 de meciuri in Liga 1.