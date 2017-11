CFR Cluj transfera de la FC Botosani, dar nu este vorba despre Morutan

CFR Cluj este pe cale sa mai aduca un jucator la echipa, dupa transferurile deja acontate ale lui Valentin Costache de la Dinamo si Sebastian Mailat de la Poli Timisoara.



Al treilea pe aceasta lista este Mihai Bordeianu de la FC Botosani, un mijlocas central in varsta de 26 de ani, un jucator care are cifre foarte bune in ultimii 2 ani si jumatate in Liga 1, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor.

Clujenii ofera 200.000 de euro pe jucator, unul care mai are contract cu echipa din Botosani pana in 2019.

Mihai Bordeianu mai are si o oferta din Kazahstan, dar prefera sa mearga pe mana lui Dan Petrescu, care are un proiect in plina ascensiune in Romania.

Jucatorul are 15 partide bifate in acest sezon de Liga 1, marcand un gol, avand o cota de piata de 300.000 de euro.