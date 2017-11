BATE a castigat al 12-lea titlu consecutiv, dupa o remiza in ultima etapa, la ultima faza! VIDEO

Final incredibil de sezon in prima liga din Belarus, acolo unde BATE Borisov a cucerit al 12-lea titlu consecutiv si 14-lea din istorie, dupa un meci nebun.



BATE era lider in calasament inaintea ultimei etape, insa Dinamo Minsk putea termina prima in clasament, daca s-ar fi impus in deplasarea de la Vitebsk, iar trupa din Borisov sa piarda cu Gorodeja, tot in deplasare, formatie lipsita de griji in in finalul de sezon.

Dinamo Minsk s-a impus cu 4-1 la Vitebsk si mai astepta pasul gresit al lui BATE, care in mod surprinzator parea sa vina.

Gorodeja a condus cu 3-1 pana in minutul 78, cand Vitali Rodionov a redus din handicap, din penalty. S-a intrat in prelungiri, iar in minutul 90 Dinamo Minsk era campioana. BATE Borisov a egalat insa in minutul 90+5 si si-a asigurat astfel al 12-lea titlu consecutiv in Belarus, la egalitate de puncte cu Dinamo Minsk.

CLASAMENT FINAL