Vlad Chiriches nu va pleca de la Napoli: „Vor sa-i prelungeasca intelegerea pe inca cinci ani de zile”

S-a tot vorbit despre plecarea lui Vlad Chiriches de la Napoli, dar conducerea clubului italian il apreciaza pe fotbalistul roman si ar urma sa ii prelungeaca intelegerea pentru inca cinci sezoane.

Anuntul a fost facut de catre selectionerul Cosmin Contra, ce a fost prezent la meciul dintre Napoli si Sahtior, din cadrul grupelor Ligii Campionilor, incheiat cu victoria categorica a formatiei italiene, scor 3-0.

”Din discutiile pe care le-am avut cu Sarri si cu directorul sportiv de la Napoli, mi-am dat seama de faptul ca ei il apreciaza pe Vlad Chiriches. Nu a jucat, asa este, foarte mult in ultima perioada, dar Vlad e vazut bine si vor sa-i prelungeasca intelegerea pe inca cinci ani de zile.

Stiu ca Roma l-a vrut pe Chiriches in vara trecuta, dar Napoli nu a vrut sa-l lase sa plece, ei vor sa-l pastreze in continuare.

I-am zis lui Chiriches ca daca joaca asa de bine cand sunt eu in tribune, atunci voi veni la fiecare meci. Am glumit, am ras, situatia lui este din ce in ce mai buna. In meciul cu Sahtior din Liga Campionilor a jucat exemplar, a fost cel mai bun din aparare”, a spus Cosmin Contra, potrivit Telekom Sport.