Valtteri Bottas pleaca din pole-position in Marele Premiu al Abu Dhabi

Finlandezul Valtteri Bottas va pleca din pole-position duminica, in Marele Premiu al Abu Dhabi, ultima cursa a Campionatului mondial 2017 de Formula 1, fiind pentru a doua oara consecutiv in aceasta postura, dupa Interlagos cu doua saptamani in urma, si pentru a 4-a oara in cariera.

De pe prima linie a grilei de start de pe circuitul Yas Marina va pleca si virtualul campion mondial al editiei, coechiperul de la Mercedes al lui Bottas, britanicul Lewis Hamilton, iar pe linia a doua s-au calificat germanul Sebastian Vettel (Ferrari), caruia ii este de ajuns un loc in primii 8 in cursa de duminica pentru a ocupa locul secund in CM 2017, si australianul Daniel Ricciardo (Red Bull).

Iata grila de start a Marelui Premiu al Abu Dhabi:

1. Valtteri Bottas (Finlanda) Mercedes 1:36.231

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie) Mercedes

3. Sebastian Vettel (Germania) Ferrari

4. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull — TAG Heuer

5. Kimi Raikkonen (Finlanda) Ferrari

6. Max Verstappen (Olanda) Red Bull — TAG Heuer

7. Nico Hulkenberg (Germania) Renault

8. Sergio Perez (Mexic) Force India — Mercedes

9. Esteban Ocon (Franta) Force India — Mercedes

10. Felipe Massa (Brazilia) Williams-Mercedes

11. Fernando Alonso (Spania) McLaren

12. Carlos Sainz Jr (Spania) Renault

13. Stoffel Vandoorne (Belgia) McLaren

14. Kevin Magnussen (Denmarca) Haas — Ferrari

15. Lance Stroll (Canada) Williams-Mercedes

16. Romain Grosjean (Franta) Haas — Ferrari

17. Pierre Gasly (Franta) Toro Rosso — Renault

18. Pascal Wehrlein (Germania) Sauber — Ferrari

19. Marcus Ericsson (Suedia) Sauber — Ferrari

20. Brendon Hartley (Noua Zeelanda) Toro Rosso — Renault

