Se lasa cu scandal la Petrolul? Suporterii sunt nemultumiti: „Acesta este un ultim semnal de alarma”

Petrolul Ploiesti a incheiat turul de campionat pe prima pozitie in clasamentul seriei a III-a din Liga a III-a, dar imediat dupa ultimul meci, antrenorul Octavian Grigore a fost demis.

In locul sau a fost numit Romului Ciobanu, iar suporterii ploiesteni sunt nemultumiti de ceea ce se intampla in cadrul clubului.

Sustinatorii „lupilor galbeni” au lansat o scrisoare deschisa pe pagina de Facebook a Uniunii Suporterilor Petrolisti, in care acestia isi exprima public nemultumirile si ii cer finantatorului sa isi revizuiasca atitudinea.

„Scrisoare Deschisa adresata Adunarii Generale a ACS Petrolul 52

Domnilor,

USP doreste sa va aduca la cunostinta urmatoarele aspecte:

1. Atitudinea domnului Mihailovici, in calitate de reprezentant al Partenerului Finantator, dauneaza echipei Petrolul Ploiesti

USP este profund nemultumita de comportamentul domnului Mihailovici din ultima perioada. Dumnealui nu este un simplu suporter, ci reprezentant desemnat al Partenerului Finantator al clubului. Gesturile domniei sale (desi poate ca sunt realizate uneori in calitate de suporter) sunt percepute de comunitatea petrolista ca fiind mesaje transmise de Partenerul Finantator, de aceea este necesar ca domnul Mihailovici sa isi cenzureze gesturile care pot si, de cele mai multe ori, transmit mesaje de neinteles pentru suporterul petrolist. Infierarea arbitrajului in locul unei analize atente a jocului echipei, parasirea prematura a tribunei la un meci pe motiv de oboseala, urmata de schimbarea imediata a antrenorului, dar, mai ales, declaratia inadmisibila privind mutarea Petrolului in alt oras se incadreaza in acest gen de gesturi si este departe de acea imagine de profesionalism pur pe care dl. Mihailovici o invoca adeseori, dar care, din pacate, e contrazisa flagrant din ce in ce mai des de atitudinea dansului.

2. Consiliul Director al clubului (format din 7 membri dintre care 2 sunt ai USP-ului) trebuie sa isi indeplineasca functia de organ de conducere a ACS Petrolul 52.

De la constituirea lui, Consiliul Director (CD) nu a functionat cu adevarat nici macar o singura data. Membrii CD sunt un simplu decor pe langa organul de conducere real, reprezentat de Adunarea Generala. Daca Adunarea Generala nu intelege ca trebuie sa consulte sau sa informeze Consiliul Director al clubului in mod continuu despre actiunile de impact de la nivelul echipei (cum a fost recenta schimbare de antrenor sau aducerea de jucatori sau tehnicieni noi), cei 2 membri USP vor iesi din Consiliul Director. Nu suntem platforma de mimare a exercitiului democratic a nimanui.

3. Organigrama clubului ne este refuzata constant

Desi a trecut o perioada indelungata de la constiuirea noii echipe de conducere, nici acum nu ne-a fost prezentata Organigrama clubului. Ni se confirma continuu ca ea exista, fara insa a ni se arata. Desi USP are 2 membri in Consiliul Director al clubului, nici acum USP nu cunoaste cu adevarat componenta Administratiei clubului.

4. Deschiderea magazinului – o promisiune neimplinita. Magazinul online nu exista.

Ni s-a promis ca vom beneficia de un magazin modern la stadion, in care sa gasim produsele branduite cu Petrolul Ploiesti. Nici acum, la aproape 3 luni de la lansarea conceptului, magazinul nu este deschis. Nici magazinul online nu functioneaza. Ni s-au dat asigurari de catre dl.Mihailovici ca Organigrama va contine un Director de Marketing care sa fie un bun specialist in merchandising si care se va dedica full-time activitatii de marketing a clubului. Promisiunea nu a fost onorata nici pana acum.

5. Definirea strategiei pentru cele 2 baze de antrenament:Crangul lui Bot si Conpet.

Actiunile intreprinse in realizarea de intelegeri pentru folosirea unor baze de antrenament, extrem de necesare echipei nu au avut consistenta necesara unui demers care sa fie soldat cu succes. Stim ca sunt puse tot felul de piedici in demersurile in vederea obtinerii unui drept de folosinta a acestora dar actiunile se desfasoara in continuare fara un follow-up consistent si, drept urmare, fara succes. Suporterii doresc sa sprijine aceste demersuri importante pentru echipa, insa pentru asta actiunile trebuie prezentate in complexitatea lor in Consiliul Director si actiunile trebuie urmarite cu insistenta si cu mai mult spirit pro-activ, care sa duca in final la succesul actiunii.

6. Petrolul – continuatorul Juventusului Bucuresti

Consiliul Director trebuie informat de catre avocatul clubului si de modul de realizare a actiunii constatarii in Instanta a identitatii Petrolului Ploiesti ca UNIC continuator al Juventusului Bucuresti. Actiunile nu au fost intreprinse pana acum asa cum ar fi trebuit, din nou, ritmului acestor actiuni lipsindu-i consecventa, atat la nivelul contactarii FRF, cat si al actiunii in Instanta. Acest lucru a creat conditiile ca o echipa ajunsa acum in Liga 1 (deci cu o expunere mediatica maxima) sa se pretinda continuatoarea Juventusului Bucuresti si sa isi treaca anul 1924 in sigla clubului, copiata dupa cea a clubului torinez.

Aceasta scrisoare deschisa este un ultim semnal de alarma pe care il mai tragem Adunarii Generale a clubului. Suntem oricand pregatiti sa ne asezam la masa discutiilor si sa punem lucrurile in ordinea lor fireasca, intr-un cadru institutional corect Adunare Generala – Consiliu Director.

Abateriile de la calea corecta a colaborarii cu suporterii s-au inmultit in ultima perioada intr-un ritm alarmant. Ni se transmite din ce in ce mai puternic semnalul unei autocratii care nu doreste consultarea suporterilor. In conditiile in care se urmareste in mod special acest lucru, in masura in care lucrurile in cadrul ACS Petrolul 52 vor continua ca si pana acum, USP isi va retrage cei 2 reprezentanti din Consiliul Director, lasand Conducerea Executiva a clubului sa isi continue propria politica autocrata, insa fara implicarea reprezentantilor USP, ca o mimare a unui exercitiu democratic consultativ”, au scris suporterii pe Facebook.