LIVE TEXT / Dinamo – CSM Poli Iasi se joaca de la 20:45! Dupa ce au invins-o pe FCSB, moldovenii vor sa treaca si de „caini”

Dinamo o va gazdui in Stefan cel Mare pe CSM Poli Iasi sambata, in cadrul etapei cu numarul 19 a Ligii I. Partida se va disputa de la ora 20:45 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In tur, moldovenii s-au impus pe final cu scorul de 2-1 in fata „cainilor”, dupa reusitele jucatorilor Kizito, respectiv Jo. Dinamovistii au condus cu 1-0, dupa reusita lui Nemec din minutul 11.

In etapa precedenta, trupa lui Flavius Stoican a invins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, iar „cainii” au pierdut in fata liderului CFR Cluj, cu scorul de 2-0.

Intalnirea dintre Dinamo si CSM Poli Iasi va fi arbitrata de catre Sebastian Coltescu, iar asistenti vor fi Adrian Ghinguleac si Mircea Grigoriu.