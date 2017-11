Ion Moldovan a adus prima victorie categorica pentru Concordia Chiajna in Liga I: „Baietii au inteles cum trebuie abordat un joc”. Pe cine a laudat tehnicianul

Concordia Chiajna s-a impus vineri seara, cu scorul de 5-0, in fata formatiei Juventus Bucuresti, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, in cadrul etapei a 19-a a Ligii I.

Ion Moldovan, directorul sportiv al ilfovenilor, s-a declarat incantat de prestatia elevilor sai si a afirmat ca acestia au eliminat ghinionul.

„S-a intors norocul, dar si echipa a jucat azi. Toti jucatorii s-au daruit, iar in acest moment suntem extrem de bucurosi pentru rezultat. Am avut o perioada de patru jocuri in care echipa a excelat, apoi a venit un recul. Se pare ca acum baietii au inteles cum trebuie abordat un joc.

Vrem sa obtinem cat mai multe puncte. Am simtit anul trecut, alaturi de Dan Alexa, ce inseamna sa evoluezi in play-out. E greu si trebuie sa avem cat mai multe puncte pentru a nu avea emotii”, a declarat Moldovan, potrivit Digi Sport.

Cristescu a reusit dubla in minutele 4, respectiv 90+3, Bumba a inscris in minutul 86, iar Bud in primul minut al prelungirilor, dar Moldovan a tinut sa il laude pe Deaconu, jucator de 20 de ani ce a punctat in minutul 38, un gol superb: „Ronaldo Deaconu are valoare, iar acest lucru s-a simtit si azi. E un jucator de mare perspectiva, cu putina rabdare poate sa creasca foarte mult”, a spus Ion Moldovan.