EXCLUSIV / Sase goluri s-au marcat in Pandurii Targu Jiu – Dacia Unirea Braila: „Principala problema este atitudinea jucatorilor”

Adrian Bogoi, antrenorul formatiei Pandurii Targu Jiu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa revenirea spectaculoasa din meciul cu Dacia Unirea Braila.

Brailenii au condus cu scorul de 3-0, dar gorjenii au reusit in partea secunda a jocului sa restabileasca egalitatea si sa obtina un punct din aceasta intalnire.

Tehnicianul s-a declarat dezamagit de atitudinea jucatorilor sai, aceasta fiind de neinteles avand in vedere, spune el, conditiile bune de la Targu Jiu.

„A fost un meci echilibrat in prima repriza, cu o usoara dominare a noastra. Ca de obicei, am primit foarte usor gol si am intrat la pauza condusi cu 1-0. In a doua repriza am mai luat doua goluri si la un moment dat chiar era sa cadem in ridicol. Am facut doua schimbari si am reusit sa egalam.

Principala noastra problema este atitudinea unora dintre jucatori si in meciuri si la antrenamente. Trebuie sa gasim solutii. Eu sunt dator sa ii pregatesc pe jucatori, daca acestia vor, pentru ca atitudinea lor a pus probleme.

Avem cele mai bune conditii de pregatire din Liga a II-a. In ceea ce priveste partea financiara, problemele nu sunt mai mari decat la alte echipe”, a declarat Adrian Bogoi, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.