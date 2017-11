EXCLUSIV / Ionut Popa, dupa remiza cu Viitorul: „Incerc sa schimb zilnic ceva, sa nu am probleme pe care sa nu le pot rezolva”. Ce spune despre meciul cu FCSB din Cupa Romaniei

Ionut Popa, antrenorul formatiei ACS Poli Timisoara, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa remiza inregistrata la Ovidiu, scor 1-1 cu Viitorul.

Tehnicianul s-a declarat multumit de prestatia jucatorilor sai pe care, spune el, ii lasa sa judece singuri meciul din Cupa Romaniei cu FCSB, ce se va disputa joi, la Timisoara, de la ora 21:30.

„Este a cincea partida in care nu pierdem. Ma bucur pentru baieti ca nu au cazut in repriza a doua. Eu am vorbit cu conducerea si cu primaria orasului si sper sa faca rost de bani. Incerc sa schimb zilnic ceva, sa nu am probleme pe care sa nu le pot rezolva.

Dimineata cand ma trezesc ii multumesc lui Dumnezeu ca m-am trezit si dupa aceea, pasiunea si entuziasmul ma motiveaza sa merg la stadion. Daca acestea dispar nu mai ai ce sa cauti la fotbal.

Jucatorii nostri nu mai trebuie motivati pentru meciul cu Steaua. Au fost umiliti la acel joc (n.r. 7-0 in campionat) si acum ii las pe ei sa judece acest meci (n.r. meciul din Cupa), eu doar ii ajut”, a declarat Ionut Popa, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.