EXCLUSIV / Dunarea Calarasi a castigat la limita meciul cu Metaloglobus: „Ma bucur ca am reusit sa il aducem pe Vali Munteanu”

Dan Alexa, antrenorul formatiei Dunarea Calarasi, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria la limita obtinuta in meciul cu Metaloglobus, scor 1-0, dupa reusita lui Valentin Munteanu.

In ceea ce priveste promovarea, tehnicianul este constient de faptul ca Hermannstadt este principala contracandidata.

„Am suferit in prima repriza, am avut patru jucatori suspendati. Am intalnit o echipa bine organizata. Pe Vali Munteanu il cunosc foarte bine, poate sa decida un meci de unul singur. Ma bucur ca am reusit sa il aducem la Calarasi, este unul din transferurile reusite.

Hermannstadt are forta, are un oras in spate, vin foarte multi oameni la meciuri, au echipa buna. Promovarea se va juca pana la final. Sunt constient de forta lor.

Am inceput sa discutam si despre transferuri, avem o lista”, a declarat Dan Alexa, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.