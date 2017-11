EXCLUSIV / Adrian Kereszy: „Va fi un retur foarte agitat si speram ca noi sa fim deasupra liniei”

Adrian Kereszy, antrenorul formatiei Stiinta Miroslava, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul castigat vineri, cu scorul 3-0, in fata echipei Ripensia Timisoara.

In ceea ce priveste zvonurile conform carora echipa din Miroslava nu ar putea continua in Liga a II-a, tehnicianul a infirmat lucrurile aparute in presa.

„Echipa a jucat foarte bine, am reusit sa castigam cu 3-0 si am mai avut multe ocazii de a marca. Important este ca jucatorii au evoluat exact cum mi-as fi dorit eu sa evolueze la fiecare joc.

Va fi o iarna lunga, in care vom incerca sa ne intarim, sa aducem jucatori peste ce avem noi la ora actuala. In subsolul clasamentului lucrurile sunt neclare. Va fi un retur foarte agitat si speram ca noi sa fim deasupra liniei.

Au fost zvonuri aruncate de oameni care nu au legatura cu echipa noastra. Domnul primar a dezmintit aceste zvonuri si el stie cel mai bine ce e de facut la echipa noastra”, a declarat Adrian Kereszy, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.