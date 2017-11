Edi Iordanescu se teme de FCSB: „Nu ne vom lasa indusi in eroare de ultimele doua jocuri ale lor”

Edward Iordanescu a prefatat partida dintre Astra Giurgiu si FCSB si a marturisit ca nu se lasa indus in eroare de ultimele rezultate ale ros-albastrilor, avand in vedere lotul valoros pe care il au.

Tehnicianul Astrei este constient ca il asteapta un meci greu, dar, pe de alta parte, este de parere ca presiunea sta pe umerii elevilor lui Nicolae Dica.

”Steaua are un statut de echipa din primavara europeana. Sub nicio forma nu ne-am lasat si nu ne vom lasa indusi in eroare de ultimele doua jocuri ale lor. La Plzen s-a vazut ca Steaua a aratat ca o echipa care are confortul calificarii.

Probabil este echipa cu cel mai mare numar de jucatori care pot face diferenta individual. In plus, daca ne uitam pe lot, regasim 6-7 jucatori care in trecut au imbracat tricoul Astrei, jucatori care sunt obisnuiti cu terenul, cu vestiarele, cu tot.

Insa, presiunea cea mai mare tot pe ei este. Steaua pleaca favorita si de aceea trebuie sa si demonstreze ca are acest rol, sa isi asume controlul jocului, initiativa.

In ceea ce ne priveste pe noi, important este sa reusim sa punem in practica ce am pregatit si ce am discutat la antrenament. Doar asa putem produce un punct sau mai multe in clasament. Este un test, poate mai important ca niciodata, pentru baieti. Am pregatit multe jocuri cu Steaua si nu am palmares cu care sa-mi fie rusine”, a declarat Edi Iordanescu, potrivit Digi Sport.