Dan Petrescu il critica dur pe Omrani: „A dat si el un gol si deja il ia Steaua”

Finantatorul FCSB-ului a anuntat ca, in cazul in care nu ajunge la o intelegere cu Nemec, Omrani este urmatorul pe lista transferurilor.

Auzind aceste vesti, Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, l-a criticat dur pe fotbalistul din subordine, spunand ca nu a facut nimic remarcabil in acest sezon, pentru ca FCSB-ul sa il doreasca.

„Omrani a dat si el un gol si deja il ia Steaua? Are un singur gol marcat. in rest, n-a facut nimic. Mai intai sa faca ceva pentru CFR, apoi sa-l ia alta echipa. Cred ca se vorbeste cam repede de Omrani. El n-a jucat deloc bine in primele meciuri. A dat un gol in ultima perioada, iar acum se vorbeste de un transfer al lui.

Mi se pare incredibil. El e bolnav acum, dar nu cred ca s-a imbolnavit din cauza acestei stiri. Nu s-a antrenat ieri, l-a durut in gat, dar noi nu ne-am gandit ca se mai antreneaza dupa golul ala” , a declarat Dan Petrescu, potrivit Telekom Sport.