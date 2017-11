Belgia este condusa cu 2-1 de Franta in finala Cupei Davis!

Dupa trei meciuri disputate in cadrul finalei Cupei Davis, Franta o conduce pe Belgia cu scorul de 2-1.

Perechea Richard Gasquet/Pierre Hugues Herbert a castigat sambata, cu scorul de 6-1, 3-6, 7-6 (2), 6-4, in fata cuplului belgian Ruben Bemelmans/Joris de Loore si au dus-o pe Franta in avantaj in ultimul act al Cupei Davis.

Cu o zi in urma, francezul Jo-Wilfried Tsonga a trecut de Steve Darcis, cu 6-3, 6-2, 6-1, restabilind egalitatea dintre cele doua tari finaliste, dupa ce, in prima runda, belgianul David Goffin s-a impus in fata francezului Lucas Pouille, cu scorul de 6-3, 6-2, 6-1.

Ultimele doua meciuri din cadrul Cupei Davis sunt programate duminica, intre Jo-Wilfried Tsonga si David Goffin, respectiv Lucas Pouille si Steve Darcis.