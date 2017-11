Alex Baluta, suparat dupa esecul de la Botosani: „Este o infrangere care ma doare”

CS U Craiova a pierdut la limita meciul din etapa a 19-a a Ligii I in fata formatiei FC Botosani, scor 1-0, dupa reusita lui Miron din minutul 45.

Alex Baluta s-a declarat dezamagit dupa acest rezultat, avand in vedere faptul ca echipa si-a propus sa obtina toate cele trei puncte si nu a reusit sa scoata niciunul.

”Este o infrangere care ma doare pe mine personal, cred ca si pe colegii mei, noi nu am venit aici sa luam un puct, am venit sa luam toate cele trei puncte.

Am vorbit inaintea partide ca ei joaca foarte tare la inceput, sunt foarte agresivi, apoi a venit si golul marcat de Miron, care a complicat si mai mult jocul”, a declarat Baluta, potrivit Telekom Sport.

Fotbalistul oltenilor a reusit sa introduca mingea in poarta moldovenilor, dar asistentul a semnlizat ofsaid: ”Nu mai conteaza ca acum meciul s-a terminat, prima repriza a fost a lor, noi ne-am trezit prea tarziu asa ca plecam acasa fara vreun punct. Acesta e jocul lor, agresivi, au stat foarte bine in teren, la noi a fost, asa… o zapaceala, am incercat sa jucam cu minge lunga, ceea ce nu e bine pentru ca noi suntem jucatori mici in atac.E dureros ca niciodata nu am reusit sa invingem aici, am amintiri neplacute din cauza asta”.