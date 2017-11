Vlad Dragomir, „dubla” in meciul dintre Arsenal si West Ham, la U23. VIDEO

Arsenal U23 s-a impus in fata echipei similare a celor de la West Ham, scor 3-0. Vlad Dragomir, mijlocasul roman de 18 ani, a marcat 2 goluri.



Dragomir a deschis scorul in minutul 5, printr-o lovitura de cap lobata, pe coltul lung. Tot el a dublat avantajul „tunarilor”, in minutul 34, dupa o incursiune prin centrul defensivei rivalilor londonezi. Nketiah a inchis tabela in minutul 84, dupa ce ratase si un penalty in prima repriza.

Cu aceasta „dubla”, Dragomir, septarul „tunarilor”, a ajuns la 4 goluri marcate in primele 11 etape din acest sezon, dupa reusitele cu Chelsea si Sunderland.

Arsenal a urcat pe pozitia a 4-a in Premier League 2, la 5 puncte in spatele liderului Liverpool. Urmatoarea partida va fi impotriva lui Manchester City, pe 10 decembrie.

Golul 1

It’s only taken five minutes for #AFCU23 to open the scoring…

Vlad Dragomir heads past Nathan Trott to give us the lead pic.twitter.com/qZwwDu4a1y

