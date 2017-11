VIDEO | Antrenorul Viktoriei Plzen si-a luat revansa in fata lui Nicolae Dica si a facut tumbe in fata galeriei

Viktoria Plzen a invins-o pe FCSB cu scorul de 2-0, dupa a patra incercare. Cehii s-au impus pe teren propriu, in cadrul penultimului meci din grupele Europa League.

A fost a patra intalnire dintre cele doua echipe, dupa ce in tur FCSB a invins cu scorul de 3-0, iar in cadrul preliminariilor Ligii Campionilor, ros-albastrii au eliminat-o pe Plzen cu scorul de 6-3 la general (2-2 pe teren propriu si 1-4 in deplasare).

Pavel Vrba, antrenorul cehilor, s-a declarat incantat de prestatia elevilor sai, iar la finalul partidei, acesta a facut tumba in fata suporterilor.

”Primele 60 de minute ale meciului au fost excelente. Am avut un fotbal foarte interesant din partea ambelor echipe. Dar noi nu am fost consistenti si puternici in faza de finalizare. Apoi, am marcat un gol, am inceput sa combinam mai mult si sa pastram mingea. Am fost foarte buni pe aparare si apoi am marcat al doilea gol. Desigur ca sunt multumit, mai ales ca am castigat contra unei echipe peste medie in Europa. Ma bucur foarte mult”, a declarat Pavel Vrba, potrivit Telekom Sport.