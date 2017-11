Se intoarce sau nu Stefan Radu la echipa nationala? Ce spune Adrian Mutu: „E cum il stiam, un baiat super profesionist”

In urma vizitei in Italia, selectionerul Cosmin Contra a purtat o discutie cu Stefan Radu, prin care i-a transmis ca echipa nationala are nevoie de el si, potrivit spuselor lui „Gurita”, a ramas ca fotbalistul sa se gandeasca la propunerea lui si sa ia o decizie.

Prezent si el la intalnire, Adrian Mutu a oferit noi detalii in ceea ce priveste discutiile cu Stefan Radu si a marturisit ca asteapta decizia fotbalistului lui Lazio.

„Am vorbit cu Radu, nu-l obliga nimeni. I-am spus ce vrem, Cosmin i-a spus ce vrea de la el. El cred ca stie ce asteaptam de la el. O sa se gandeasca, il lasam sa o faca linistit si o sa vedem ce va face. E cum il stiam, un baiat super profesionist. A jucat foarte bine si in derby, chiar daca au pierdut (n.r. Roma – Lazio 2-1). isi face treaba asa cum o face de cativa ani”, a spus Adrian Mutu, potrivit Digi Sport.