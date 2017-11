Nu vrea nimeni Rapidul? Si a doua licitatie a fost amanata: „Pretul de pornire este mult prea mare”

Licitatia publica cu strigare pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, care a avut ca suma de pornire 3.060.000 de euro plus TVA, a fost amanata din nou deoarece, joi, nu s-a prezentat nimeni interesat sa cumpere la acest pret, a declarat lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea.

Aceasta este a doua licitatie amanata, dupa ce nici la prima, programata la 9 noiembrie, nu se prezentase nimeni.

„Din cauza pretului de pornire mult prea mare, nu a venit nimeni nici la aceasta a doua licitatie. Trei milioane si ceva plus TVA sunt bani multi, eu am spus de la inceput. Iar faptul ca nimeni nu fost interesat sa cumpere la acest pret demonstreaza ca evaluarea facuta de evaluator, cea de 406.000 de euro plus TVA, era corecta. Dar Adunarea Generala a creditorilor a vrut altceva. Ma rog, chiar si prin comparatie cu FC Arges si Petrolul Ploiesti putem sa ne dam seama ca in jur de 400.000 ar fi pretul pentru marcile clubului Rapid. Pai FC Arges a fost evaluat la 300.000 de euro si a fost achizitionat de Primaria Pitesti cu 550.000 de lei, iar Petrolul a fost cumparat de Primaria Ploiesti daca nu ma insel, cu 84.000 de lei”, a spus Florea.

Urmatoarea licitatie pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid a fost stabilita de lichidatorul judiciar pentru 15 decembrie, iar pretul de pornire va fi cu 10% mai mic decat cel de joi, mai exact 2,754 milioane de euro plus TVA. in cazul in care nici la aceasta licitatie nu se va prezenta nimeni, pretul de pornire la urmatoarea va scadea direct la 1,7 milioane de euro.

Adunarea Generala a Creditorilor a stabilit in sedinta sa din 26 octombrie ca pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea marcilor si culorilor echipei giulestene sa fie de 3,4 milioane de euro plus TVA. Initial, o firma specializata in evaluare stabilise ca pret de pornire 406.000 de euro plus TVA, suma respinsa de creditorul majoritar.

Academia Rapid Bucuresti, echipa infiintata anul acesta prin asociere cu Primaria Sectorului 1, care a obtinut dreptul de folosinta a marcii, culorilor si siglei FC Rapid de la societatea SC FC Rapid SA, aflata in lichidare, evolueaza in prezent in Liga a IV-a. Primaria a anuntat ca doreste sa achizitioneze marca, culorile si sigla FC Rapid.

Conform Ordonantei de Urgenta 38/2017, autoritatile publice locale pot finanta activitatile sportive in limita a 5% din buget. Bugetul Primariei Sectorului 1 este in prezent de 350 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca poate investi in sport aproximativ 17,5 milioane de euro.

Gruparea de fotbal Rapid a intrat in procedura de insolventa in 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucuresti a dispus intrarea in faliment si dizolvarea societatii. Suma totala a datoriilor clubului aflat in proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. Conform legii, lichidatorul trebuie sa scoata la licitatie sigla, culorile si marcile FC Rapid.

Dupa declararea falimentului, echipa de fotbal FC Rapid a fost exclusa in vara anului 2016 din Liga I.

In sezonul 2016-2017, in Liga a V-a au activat doua echipe care se doresc a fi continuatoarele echipei Rapid: AFC Rapid, asociatie non-profit care a administrat clubul pana in 2006 si care detine 0,25 la suta din actiunile SC FC Rapid SA, si Miscarea CFR, echipa infiintata de sindicatul CFR si Clubul Aristocratic Rapid. Dintre acestea, Miscarea CFR s-a desfiintat, iar AFC Rapid evolueaza in prezent in Liga a IV-a alaturi de Academia Rapid.

