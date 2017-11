Novak Djokovic s-a decis sa revina in circuit la inceputul anului viitor

Fostul lider mondial, actualmente locul 12 ATP, sarbul Novak Djokovic va reveni in circuitul masculin chiar la inceputul anului viitor, cu ocazia turneului de la Doha (1-7 ianuarie 2018), inainte de a lua parte la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, informeaza agentia Taniug, citata de Agerpres.



Dupa turneul din capitala Qatarului, dotat cu premii in valoare de 1,237 milioane dolari, Novak Djokovic nu va mai lua parte la nicio competitie pana la Openul Australiei, care va debuta pe 15 ianuarie.

Pana sa redebuteze oficial, Djokovic va participa in perioada 28-30 decembrie 2017 la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi.

Jucatorul sarb nu a mai participat la nicio competitie de la Wimbledon, din cauza unei accidentari la cot.

Novak Djokovic a castigat din tenis $109,805,403. Sarbul are in palmares 68 de trofee, dintre care 12 de Grand Slam. In acest an, Djokovic s-a impus la Doha si la Eastbourne.