Nicolae Dica, dezamagit de prestatia elevilor sai: „A fost cel mai slab joc facut pana acum in Europa League”

Nicolae Dica a vorbit dupa infrangerea suferita in Cehia, scor 2-0 in fata Viktoriei Plzen, si s-a declarat dezamagit de prestatia elevilor sai, spunand ca a fost cea mai slaba de pana acum in grupele Europa League.

Tehnicianul ros-albastrilor a explicat schimbarile efectuate la pauza si a vorbit si despre situatia jucatorilor sai.

”Nu am facut un joc bun in seara asta, am dat foarte putin pentru un meci de Europa League ce am aratat noi. A fost cel mai slab joc facut pana acum in Europa League, dar am si schimbat multi jucatori, poate a fost si relaxarea de vina pentru ca eram deja calificati.

Am facut doua modificari pentru ca am considerat ca avem probleme in zonele laterale, dar si in centrul terenului, d-asta au intrat Tanase si Nedelcu.

Alibec si-a creat doua sau trei ocazii de gol, dar din pacate n-a reusit sa bage mingea in poarta. A vrut sa bata si loviturile libere, dar erau de pe partea dreapta, ideale pentru Balasa. Am incredere ca Andrei Vlad va ajunge un portar mare al Romaniei. A aparat foarte bine azi si sper sa o faca asa si in viitor.

Cel mai important este ca depindem de noi sa terminam pe primul loc in grupa. Vom castiga cu Lugano si atunci vom merge in primavara europeana de pe prima pozitie. Nu e nicio problema ca am pierdut doua meciuri la rand in Liga I si Europa League, pentru ca suntem in carti pentru indeplinirea obiectivului”, a spus Nicolae Dica, potrivit Telekom Sport.