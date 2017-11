Miriuta: „Nu a fost fair-play din partea lui Claudiu, este lipsa de respect fata de antrenorul lui Dinamo!”

Nemultumit de declaratia lui Claudiu Niculescu, care a facut publica oferta primita de la Dinamo, refuzata in cele din urma, Vasile Miriuta l-a criticat in termeni duri pe antrenorul celor de la FC Voluntari.



„Nu mi-a placut deloc s-a intamplat, dar eu sunt un om puternic, nu ma pot dobora altii. Psihic, sunt foarte puternic. Am vazut ce a declarat antrenorul celor de la Voluntari si nu pot sa spun mai multe decat a spus domnul Andone. Chiar e lipsa de fair-play intre colegi. Nu suntem roboti, suntem oameni si asta e lipsa de respect fata de antrenorul lui Dinamo.

Suporterii sunt alaturi de mine. Au vazut ce om sunt, iar ei ma sustin. Am vazut statistica si am vazut ca ma vor in continuare, eu nu tin de scaun. Eu vreau sa castigam meciul cu Iasi. Intrebati voi conducerea daca ma mai vrea sau nu” , a declarat Vasile Miriuta la conferinta de presa premergatoare partidei pe care Dinamo o va disputa sambata, cu CSM Poli Iasi, de la ora 20:45, in etapa a 19-a din Liga 1.

„Dupa ce spui ca schimbi, Niculescu negociaza, apoi nu mai vrea sa mearga si te refuza. Ce face Miriuta acum in fata echipei? Nu e frumos nici ce a facut Claudiu. Un alt coleg o sa i-o traga si lui la fel. Am fost contactat, dar te-am lasat pe tine, n-am vrut sa vin, ca nu sunt bani de ajuns …„ – a spus Ioan Andone la Telekom Sport.