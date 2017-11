Lucian Sanmartean a fost prezentat oficial la FC Voluntari: „Am fost nevoit sa dau beri aproape zilnic”

Asteptarea a luat sfarsit. Lucian Sanmartean a revenit in Liga I si a fost prezentat oficial la FC Voluntari, in cadrul unei conferinte de presa.

„Magicianul” a dezvaluit motivele pentru care a ales echipa ilfoveana, spunand ca poate petrece mai mult timp alaturi de fetita sa si ca la Voluntari este mai multa liniste decat la celelalte cluburi din primul esalon.

„Voluntari e o echipa care ma lasa usor sa incep sa-mi revin. Nu am mai jucat de multa vreme. La Dinamo nu are timp nimeni sa te astepte. La Voluntari am avut din prima deschidere, m-au primit la antrenamente. Desigur, am fost nevoit sa dau beri aproape zilnic, e o obisnuinta. Avem un mix intre batrani si tineri la echipa, plus un antrenor care isi cunoaste valoarea.

Mi-a convenit si faptul ca sunt aproape de fetita mea, pe care ma duc sa o vad dupa fiecare antrenament, e un alt aspect important pentru mine. La Voluntari am o alta liniste fata de Dinamo. Asta i-am si spus lui Adi Mutu, ca nu mai vreau sa fiu expus, pentru ca stiu ce a fost la Steaua. Am avut si oferte de afara”, a spus Lucian Sanmartean, potrivit Telekom Sport.