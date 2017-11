Lionel Messi a intrat in posesia unei noi „Ghete de aur” si l-a egalat pe Cristiano Ronaldo!

Argentinianul Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, a primit, vineri, pentru a patra oara in cariera sa trofeul Gheata de Aur, atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european in sezonul trecut. Uruguayanul Luis Suarez, coechipierul sau de la Barca si castigatorul Ghetei de Aur in 2016, a fost cel care i-a acordat trofeul lui Messi, autorul a 37 de goluri in editia 2016-2017 a campionatului din Spania.



Ceremonia a avut loc in fosta fabrica de bere Estrella Damm din Barcelona, unde Messi a fost insotit de Josep Maria Bartomeu, presedintele clubului FC Barcelona, Busquets, Iniesta si Luis Suarez, colegii sai la gruparea de pe Camp Nou.

Messi, care l-a egalat la numarul de trofee pe portughezul Cristiano Ronaldo, i-a devansat pe olandezul Bas Dost (Sporting Lisabona) – 68 de puncte, si pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) – 62 de puncte.

Messi nu mai castigase Gheata de Aur din sezonul 2012-2013, cand a marcat 46 de goluri. De asemenea, atacantul a mai intrat in posesia acestui trofeu in sezoanele 2009-2010 (34 de goluri) si 2011-2012 (50 goluri, record in LaLiga).

Primele zece pozitii in aceasta ierarhie au fost ocupate de urmatorii jucatori:

1. Lionel Messi (FC Barcelona – 37 de goluri x 2,0) 74 de puncte;

2. Bas Dost (Sporting Lisabona – 34 de goluri x 2,0) 68;

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund – 31 de goluri x 2,0) 62;

4. Robert Lewandowski (Bayern Munchen – 30 de goluri x 2,0) 60;

5. Edin Dzeko (AS Roma – 29 de goluri x 2,0) 58;

Harry Kane (Tottenham Hotspur – 29 de goluri x 2,0) 58;

7. Dries Mertens (SSC Napoli – 28 de goluri x 2,0) 56;

Luis Suarez (FC Barcelona – 28 de goluri x 2,0) 56;

9. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain – 35 de goluri x 1,5) 52,5;

10. Andrea Belotti (FC Torino – 26 de goluri x 2,0) 52.

Anul trecut, Gheata de Aur a fost castigata tot de un jucator de la FC Barcelona, uruguayanul Luis Suarez, cu 40 de goluri.