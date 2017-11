Finala Cupei Davis 2017: Franta si Belgia, la egalitate dupa prima zi

Franta si Cehia, la egalitate, dupa prima zi, in finala Fed Cup

Finala Cupei Davis. Marea Britanie conduce Belgia cu 2-1, dupa ce fratii Murray si-au adjudecat partida de dublu in fata perechii Darcis/Goffin!

Elvetia si Franta se vor intalni in finala Cupei Davis in acest an