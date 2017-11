EXCLUSIV / Cornel Sfaiter a prefatat meciul dintre FC Botosani si CS U Craiova: „Se poate intampla orice”

Cornel Sfaiter, presedintele formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM si a prefatat partida cu CS U Craiova, din cadrul etapei cu numarul 19 a Ligii I, ce se va disputa vineri, de la ora 20:45.

„E adevarat ca avem o echipa cu mult potential. Am reusit prestatii excelente in fata Craiovei la Botosani. Este un joc de 1×2, se poate intampla orice. Nu ne va fi usor, pentru ca intalnim o echipa destul de artagoasa si care vine la Botosani sa obtina ceva.

Avem un antrenor inteligent, care a continuat munca lui Leo Grozavu si, zic eu, am facut o alegere buna prin aducerea lui Costel Enache.

Mai sunt multe puncte puse in joc si trebuie sa fim atenti la meciurile care urmeaza. Lui Morutan ii dorim sa aiba prestatii la fel de bune pana la sfarsitul anului. Noi avem mare incredere in el”, a declarat Cornel Sfaiter, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.