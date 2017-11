Cristi Balaj pune o singura conditie pentru a candida la sefia FRF: „E nevoie de sprijinul Generatiei de Aur”

Cristi Balaj este privit precum un posibil contracandidat al lui Razvan Burleanu la sefia Federatiei Romane de Fotbal, dar pentru ca acest lucru sa fie realizabil, fostul arbitru cere sustinerea Generatiei de Aur.

La alegerile ce vor avea loc anul viitor, vor participa Razvan Burleanu si Marcel Puscas, iar Cristi Balaj a declarat ca cunoaste nevoile fotbalului romanesc si ar sti ce este de facut pentru a redresa corabia.

„Ma amuza acest subiect, daca voi ajunge sa candidez, cadrul va fi diferit atunci cand voi anunta. Mai am cateva discutii legate de proiectele pe care doresc sa le implementez. Fiind de sapte ani la Asociatia Judeteana de Fotbal Maramures in calitate de presedinte, cunosc situatia reala a fotbalului romanesc. Stiu ce are nevoie si chiar stiu ceea ce ar trebui construit.

Ceea ce imi doresc este sa am un sprijin cu adevarat, din putinul pe care il avem sa folosim pentru a dezvolta baza fotbalului romanesc. E nevoie de sprijinul Generatiei de Aur, de sprijinul tuturor valorilor din fotbalul romanesc. Avem foarte multi oameni care au demonstrat ca se pricep, au ajuns campioni si care din pacate in acest moment refuza sa colaboreze cu actuala federatie”, a declarat Balaj, potrivit Telekom Sport.