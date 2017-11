Craiova si FCSB au incheiat „orice relatii diplomatice”! De unde a pornit ruptura dintre cele doua cluburi

CS U Craiova a anuntat ca doreste sa intrerupa orice fel de relatie cu FCSB, dupa ce ros-albastrii l-au transferat pe portarul Andrei Vlad, incercand sa ii pacaleasca pe oficialii olteni.

Marcel Popescu, presedintele clubului din Banie, a povestit de ce a luat aceasta hotarare si a lamurit situatia lui Baluta, spunand ca nu au existat negocieri pentru transferul fotbalistului si ca nici nu vor mai exista, din cauza felului in care a actionat clubul bucurestean anterior.

„Negocieri intre Universitatea Craiova si FCSB nu au existat in cazul Baluta. Motivul? Maniera in care a fost deturnat Andrei Vlad, care a fost invatat sa notifice intentia de reziliere unilaterala a contractului.

Vazand ca se ingroasa gluma si presa spunea ca urmatoare destinatie este Steaua si Steaua nega, dar Steaua in timpul asta i-a pus preparator fizic. L-a tinut, din intamplare, la acelasi hotel in care am stat noi aseara. Un oltean mort dupa Universitatea Craiova ne-a spus „domnule, l-au tinut pe Vlad aici trei saptamani si il luau la antrenament si nici macar factura nu au platit-o. Am incheiat orice relatii diplomatice cu Steaua.

Nu am dorit sa il pedepsim, ca sa invete si altii. E jucatorul Stelei acum. Ce rost avea sa ne judecam, sa il suspendam doi ani? E un jucator in care credem si poate fi un bun national, dar care pentru noi nu mai reprezinta nimic.

Doar atunci a aparut FCSB cu o oferta financiara, care a fost un fel de despagubire pentru ca tentativa lor de a lua jucatorul si de a astepta sa fie declarat liber la comisii si de a-l folosi fara sa plateasca nimic Craiovei era sortita esecului”, a declarat Marcel Popescu, potrivit Digi Sport.