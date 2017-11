Constantin Budescu, suparat pe arbitrii din Europa League: „Ne iau un pic la misto”

Intrat in minutul 64 al partidei cu Viktoria Plzen in locul lui Florinel Coman, Constantin Budescu s-a declarat dezamagit de arbitrajele de care a avut parte FCSB in acest sezon al grupelor Europa League.

Fostul fotbalist al Astrei a primit cartonasul galben in minutul 84 si nu va putea juca in ultimul meci din grupe, cu Lugano, pe Arena Nationala.

„Din pacate nici nu stiam cate galbene am. Arbitrul mi-a dat galben pentru ca mi-a spus cu o faza inainte ca nu ma intelege. In ultimele doua etape din Europa League ne-au cam furat arbitrii. Ne iau un pic la misto, dar nu avem ce face”, a spus Constantin Budescu, potrivit Telekom Sport.