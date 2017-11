Catalina Ponor isi incheie cariera in acest weekend! „Sper ca niciun gand si nicio dorinta sau niciun dor n-o sa ma mai intoarca in sala ca sportiva!”

In Mexico City, in sala „Juan de la Barrera”, Catalina Ponor. 30 de ani, va pune capat carierei de sportiv profesionist! Tripla campioana olimpica, octupla campioana europeana, participanta la trei editii ale JO, constanteanca a decis ca e momentul sa spună adio sportului caruia i-a dedicat copilaria, adolescenta si o parte din tinerete.



„E final. De data asta chiar o sa fie definitiv si sper ca niciun gand si nicio dorinta, niciun dor n-o sa ma mai intoarca in sala ca sportiva. Cu siguranta ma va intoarce in sala ca antrenoare„, a declarat Catalina Ponor pentru TVR, inainte de plecarea spre Mexico City. Ea va evolua la cele doua aparate care i-au adus cele mai multe satisfactii in cariera: sol si barna.

23 de medalii a castigat Catalina Ponor la Jocurile Olimpice, Campioanetele Europene si Mondiale, dintre care 11 de aur

Catalina Ponor a efectuat deja primele antrenamente in Mexic.

Una pequeña prueba de lo que @CPonor mostrará en el #AG2017 el próximo 25 y 26 de noviembre 😮 pic.twitter.com/QJwDSOBFPC — Abierto de Gimnasia (@abiertogimnasia) November 23, 2017