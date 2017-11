Campioana Timisoara Saracens s-a despartit de antrenorul australian Matt Williams

Conducerea clubului Timisoara Saracens SCM UVT a anuntat incetarea, de comun acord, a colaborarii incepute in iulie 2017 cu tehnicianul australian Matt Williams, informeaza opiniatimisoarei.ro.



„Timisoara Saracens a pornit proiectul „Timisoara 2021” prin care ne dorim ocuparea unui loc superior in rugby-ul european. Este un proiect indraznet, dar in acelasi timp unul care necesita resurse si organizare la un alt nivel. Din aceasta perspectiva, Matt Williams, cu vasta sa experienta internationala, a fost cooptat in stafful tehnic al echipei la inceputul sezonului. Cu toate acestea, infrastructura existenta si resursele financiare alocate in acest moment nu se

ridica inca la standardele necesare derularii unui astfel de proiect. Desi drumul pana la succes este greu, nu renuntam la intentiile noastre si vom continua sa luptam pentru obiectivele propuse. Ii multumim lui Matt pentru profesionalism si pentru sprijinul acordat cat timp a fost la Timisoara si ii uram succes pe viitor”, a spus Dusan Filipas, vicepresedintele gruparii banatene.

„M-am simtit bine la Timisoara in timpul scurt petrecut aici si m-am bucurat sa antrenez Timisoara Saracens. Urez mult succes pe viitor tuturor jucatorilor si intregului staff si imi doresc ca echipa sa depaseasca momentele dificile. Sunt convins ca acest club are un viitor stralucit datorita calitatii oamenilor care sunt implicati in el, atat jucatori, cat si staff”, a spus vineri, Matt Williams.

Williams semnase pe 3 ani cu gruparea din Banat. Dan Roach, antrenorul de defensiva, va parasi de asemenea Timisoara Saracens.

Matt Williams a fost intre 1996 si 1999 antrenor principal si de treisferturi la New South Wales Waratahs, apoi intre 1999-2003 a fost manager si antrenor la Leinster Rugby, club cu care a castigat Liga Celtica, a jucat finala Heineken Cup in 2002 si semifinala in 2003. In 2009 i-a pregatit si pe nord-irlandezii de la Ulster.

De asemenea, australianul a antrenat, intre 2003 si 2005, prima reprezentativa a Scotiei.

Sosene Anesi va prelua rolul de antrenor arincipal incepand cu partida programata sambata in Cupa Romaniei.

Pentru infruntarea cu CSA Steaua, conducerea clubului banatean a decis revenirea in Ronat, din dorinta de a-i avea pe iubitorii de rugby cat mai aproape de jucatori.

Timisoara Saracens – CSA Steaua se joaca sambata pe stadionul Gheorghe Rascanu din Ronat, de la ora 11:00, in runda a 4-a. Gazdele au doua infrangeri din tot atatea partide, iar oaspetii ocupa primul loc, dupa trei victorii.

In clasamentul SuperLigii CEC BANK, Timisoara Saracens, campioana en-titre, ocupa locul 4, cu 18 puncte, dupa sase meciuri, lider fiind CSA Steaua, cu 29 de puncte si un joc mai mult disputat.