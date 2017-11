Andrei Vlad, dupa debutul in Europa League: „Imi pare rau ca am luat doua goluri”

Portarul Andrei Vlad a debutat in grupele Europa League la doar 18 ani, in meciul din Cehia, dintre Viktoria Plzen si FCSB.

Tanarul fotbalist a incasat doua goluri, iar ros-albastrii au pierdut cu scorul de 2-0, penultimul meci al grupelor.

Vlad a vorbit dupa aceasta partida si s-a declarat suparat ca echipa sa a pierdut, dar incantat ca a avut ocazia sa debuteze in Europa League.

„Sunt foarte trist ca am pierdut in acesta seara, dar a fost un moment unic. O singura data in viata debutezi in Europa League. Imi pare rau ca am luat doua goluri, dar sper sa castigam meciul urmator si sa ne calificam de pe primul loc”, a declarat Vlad la Telekom Sport.