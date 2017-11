Simona Halep a tras linie: „A fost cel mai bun an pentru mine, dar si cel mai greu”. Ce urmeaza pentru liderul mondial

Simona Halep a fost prezenta la gala Asociatiei Presei Sportive, unde a marturisit ca anul 2017 a fost cel mai bun din cariera sa, dar si cel mai greu. Liderul mondial in clasamentul WTA a dezvaluit ce va face in perioada urmatoare, spunand ca va participa la turneul demonstrativ din Thailanda.

„2017 a fost cel mai bun an pentru mine de departe. Dar in acelasi timp si cel mai greu. Am trecut prin momente emotionale dificile, insa si foarte frumoase cand am ajuns pe locul 1. A fost un an frumos si sper sa vina altii si mai frumosi in continuare.

Voi incepe antrenamentele in Romania pentru ca mai am cateva zile de vacanta. Deja am inceput sa alerg un pic in sala. Apoi voi merge la turneul demonstrativ din Thailanda. Merg cu mare drag acolo pentru ca nu va fi presiunea de la turneele oficiale. Iar meciurile pe care le voi disputa in Thailanda ma vor ajuta sa ma pregatesc pentru turneele din debutul anului viitor”, a declarat Simona Halep, potrivit Agerpres.