PSG a oferit scorul serii in Liga Campionilor, dupa ce a fost condusa cu 1-0 de Celtic

Paris Saint-Germain a disputat miercuri seara, pe teren propriu, meciul impotriva formatiei Celtic, in cadrul etapei a cincea a grupelor Ligii Campionilor.

Surprinzator, liderul din Ligue 1 a primit gol inca din primul minut al acestei intalniri, prin reusita lui Dembele, dar francezilor nu le-a luat mult sa ii puna la punct pe scotieni.

Neymar a restabilit egalitatea in minutul 9, si a dus-o pe PSG in avantaj in minutul 22. Tot in prima repriza, Cavani si Mbappe si-au trecut in cont cate o reusita in minutele 28, respectiv 35 si au stabilit scorul primei parti a jocului, 4-1 pentru francezi.

In partea secunda a jocului, Veratti a dus scorul la 5-1 in minutul 75, iar Cavani a reusit dubla in minutul 79. Dupa doar un minut, Dani Alves si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor si a inchis jocul la scorul de 7-1 pentru PSG.

Astfel, PSG a adunat numarul maxim de puncte dupa cele 5 etape disputate in Grupa B si are cu trei puncte mai mult decat ocupanta locului 2, Bayern Munchen.