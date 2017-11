LIVE TEXT / Viktoria Plzen – FCSB, de la ora 20:00! Cehii vor razbunare in fata ros-albastrilor deja calificati in primavara europeana

FCSB va disputa joi seara, in deplasare, meciul impotriva formatiei Viktoria Plzen, in cadrul celei de-a cincea runde a grupelor Europa League. Partida se va disputa in Cehia, de la ora 20:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In tur, ros-albastrii s-au impus cu scorul de 3-0 si ocupa primul loc in Grupa G, avand 10 puncte si fiind urmati de Plzen, cu 6 puncte, Hapoel Beer Sheva, cu 4 puncte si Lugano cu 3 puncte.

Este a patra intalnire a celor doua formatii, dupa ce acestea s-au intalnit si in preliminariile Ligii Campionilor, acolo unde FCSB a remizat pe Arena Nationala si s-a impus cu scorul de 4-1 in returul din Cehia.