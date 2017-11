LIVE SCORE / Penultima runda a grupelor Europa League. AC Milan, Lyon si Lazio joaca acasa, iar Arsenal si FCSB, in deplasare

Meciurile rundei a cincea a grupelor Europa League se vor disputa toate in aceeasi zi, joi, cand cand singura echipa romaneasca din competitie va juca in Cehia.

AC Milan, Lyon, Lazio si Ludogoret vor juca pe teren propriu, in timp ce Arsenal si Marseille vor fi oaspeti.

FCSB si-a asigurat calificarea in primavara europeana si o va intalni pentru a patra oara in acest an pe Viktoria Plzen. Meciul poate fi urmarit in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Programul rundei

GRUPA A

18:00 FC Astana – Villarreal

22:05 M. Tel Aviv – Slavia Praga

GRUPA B

22:05 Skenderbeu – Dyn. Kiev

22:05 Partizan – Young Boys

GRUPA C

22:05 Braga – Hoffenheim

22:05 Ludogorets – Basaksehir

GRUPA D

22:05 AEK – Rijeka

22:05 AC Milan – Austria Viena

GRUPA E

22:05 Everton – Atalanta

22:05 Lyon – Apollon

GRUPA F

20:00 Lok. Moscova – FC Copenhaga

22:05 S. Tiraspol – Zlin

GRUPA G

20:00 Plzen – FCSB

20:00 Lugano – H. Beer Sheva

GRUPA H

20:00 BATE – Steaua Roșie B.

20:00 Köln – Arsenal

GRUPA I

20:00 Konyaspor – Marseille

20:00 Salzburg – Guimaraes

GRUPA J

20:00 Ath. Bilbao – Hertha

20:00 Östersunds – Zorya

GRUPA K

20:00 Lazio – Vitesse

20:00 Nice – Waregem

GRUPA L

20:00 Rosenborg – Real Sociedad

20:00 Zenit Petersburg – Vardar