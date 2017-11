Ion Tiriac acuza: „Vina e a noastra, a celor care am condus si conducem sportul romanesc”. Ce spune despre Halep si despre Arenele BNR

Ion Tiriac a fost prezent miercuri seara, la gala Asociatiei Presei Sportive, unde a vorbit despre situatia tenisului si a sportului romanesc in general, declarandu-se dezamagit de lipsa performantelor sportivilor romani.

„Trebuie sa ne gandim cu tristete unde am fost in sport si unde suntem acum. Pentru ca stam extraordinar de rau. De la 30 de medalii la Jocurile Olimpice in 20 de ani am ajuns la 3 medalii (n.r. — 5 medalii la JO 2016). Vina e a noastra, a celor care am condus si conducem sportul romanesc pentru ca nu am reusit sa ii convingem pe cei care ne conduc sa investeasca in sport si in sanatate”, a spus Ion Tiriac, potrivit Agerpres.

Fostul mare sportiv nu este multumit de directia in care merge tenisul romanesc, in special cel masculin: „Nu stiu daca Halep este cea mai buna sportiva a Romaniei, dar e de departe cea mai populara romanca din cauza sportului pe care il practica. Dar tenisul romanesc nu merge bine. Ar merge bine daca am avea si la baieti 10 sportivi in primii 200 in lume. Dar acolo stam foarte prost”.

In ceea ce priveste situatia Arenelor BNR, Tiriac a dezvaluit ca nu a primit niciun raspuns din partea Guvernului si este pregatit sa actioneze in judecata: „Nu am noutati despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de cand noi am semnat acea petitie, dar nu am primit niciun raspuns de la niciun organism al statului. Asa ca vom merge la tribunal asa cum am zis atunci”.