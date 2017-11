Ioan Andone iese din nou la atac: „Ce crede Negoita, ca va cumpara cineva echipa vreodata? Niciodata!”

Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit din nou despre situatia din cadrul clubului si a acuzat strategia gresita cu care au pornit „cainii” la drum inca din vara acestui an.

Fostul tehnician al dinamovistilor a criticat actiunile lui Ionut Negoita, spunand ca nu este normal ca finantatorul sa iasa in public sa spuna ca vinde echipa, mai ales in perioada grea prin care trec jucatorii.

„Au inceput anul prost, au fost nu stiu cate infrangeri. Toata lumea poate sa interpreteze ca dau in Contra, dar nu dau in el. A fost o politica in vara. Au facut lotul prost. N-au ales bine. Au ramas numai cu Romera fundas dreapta, cu Filip si Oliva, care joaca doua meciuri pe an si alea proaste, cand le joaca. Cu Filip s-a intamplat ce s-a intamplat. Nu l-au mai tinut pe Popescu, pe Olteanu. iti spun doi jucatori de care aveau nevoie ca de aer. si acum Miriuta trebuie sa remedieze situatia. Lotul nu e rau, dar au mari probleme pe unele posturi. […]

E greu (n.r. ca echipa sa-si mai revina pe termen scurt). Acum cu anuntul lui Negoita ca vinde echipa! Ce inteleg jucatorii? E un moment prost ales sa anunti. Vrei sa vinzi echipa? Vinde-o, ma! De ce trebuie sa iesi sa spui? Stai linistit. Sunt atatea metode de a vinde echipa. Ce crede, ca o cumpara unul vreodata? Niciodata! Nu cred…”, a declarat Ioan Andone, potrivit Telekom Sport.