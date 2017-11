Ilie Nastase: „Simona Halep merita sa primeasca premiul pentru sportivul anului”. Ce spune despre Arenele BNR

Ilie Nastase a fost prezent miercuri seara, la Gala Asociatiei Presei Sportive, unde a tinut sa o laude din nou pe Simona Halep, spunand ca romanca merita sa primeasca premiul pentru sportivul anului 2017.

„Cred ca Simona Halep este sportivul anului 2017. Dupa rezultatele si anul pe care l-a avut, cu siguranta merita”, a spus Nastase, potrivit Agerpres.

In ceea ce priveste situatia Arenelor BNR, fostul mare tenismen a marturisit ca s-a saturat sa se certe cu reprezentantii statului, care nu fac suficiente eforturi pentru sportul romanesc: „Nu sunt suparat pe cei de la MTS, eu sunt suparat in general pentru ca nu se face nimic pentru sport. Statul trebuie sa faca, ministerul daca nu are bani cum sa faca? Am vazut ca in provincie s-au descurcat mai bine, s-au facut stadioane acolo, sali frumoase cum e cea de la Cluj. Bucurestiul a ramas in urma, desi e Capitala. M-am saturat de atatea certuri pentru Arenele BNR, ma imbolnavesc. Sa ma cert mereu cu guvernatorul BNR, ce sa fac?”.