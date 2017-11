FCSB apeleaza la planul B! Pe cine vor ros-albastrii sa transfere in cazul in care nu se inteleg cu Nemec

FCSB si-a pregatit un plan de rezerva in cazul in care Adam Nemec nu va semna contractul cu ros-albastrii.

Finantatorul Gigi Becali a dezvaluit faptul ca l-ar putea transfera pe Billel Omrani de la contracandidata la titlu, CFR Cluj.

„In cazul lui Omrani, m-a sunat impresarul si m-a intrebat daca sunt interesat, iar eu am zis ca da, dar nu vorbim acum pentru ca nu e permis, vorbim in iarna. Eu nu stiu care sunt contractele jucatorilor. Mi-a spus impresarul ca poate pleca liber in iarna. Eu nu contactez jucatorii care sunt sub contract.

Nemec asteapta acum sa prinda un contract in strainatate, daca nu prinde, probabil va accepta ultima noastra oferta” , a spus Gigi Becali, potrivit Telekom Sport.

De cealalta parte, presedintele CFR-ului a afirmat ca Omrani nu va pleca de la echipa ardeleana decat in schimbul a un milion de euro: „Am vazut si noi din presa. Pretul lui va fi peste un milion de euro. Probabil chiar vor jucatorul, nu incearca sa ne destabilizeze pe noi. Trebuie sa discute cu noi si vom negocia un pret corect. Suntem un club puternic, cu mentalitate de campioni, de invingatori si nu este usor sa fim destabilizati. Omrani mai are inca un an de contract, din vara”, a declarat Iuliu Muresan.