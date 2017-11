EXCLUSIV / Petre Grigoras s-a accidentat: „N-am patit cand eram jucator, am patit acum ca antrenor. Maine ma operez”

Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul FCSB-ului cu Viktoria Plzen din grupele Europa League, dar si despre accidentarea pe care a suferit-o miercuri, in timp ce juca tenis cu piciorul.

„Nu m-am uitat la varsta din buletin si m-am bagat la un tenis cu piciorul. La o plecare de pe loc am simtit asa ca m-a sagetat ceva. Am cazut si n-am putut sa ma ridic. Am facut ruptura la tendonul lui Ahile, maine ma operez. N-am patit cand eram jucator, am patit acum ca antrenor. Noroc cu perioada asta de pauza din Liga a III-a, pe la 15 ianuarie cred ca voi putea sa merg si eu.

Nu va fi deloc usor pentru Steaua, dar eu cred ca au gandit foarte atent ce ii asteapta in aceasta partida, dar si dupa aceea in campionat. Si Gnohere si Alibec sunt atacanti foarte valorosi, dar la Alibec pretentiile au fost mult mai mari. E clar ca e o sansa pe care nu vrea sa o rateze. Eu ma astept 100% ca Alibec sa joace, pentru ca Gnohere este in forma si il pastreaza pentru meciul cu Astra din campionat”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.