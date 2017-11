Dumitru Dragomir arunca bomba: „El ar putea-o prelua pe Dinamo”. Despre ce om de afaceri important din Romania vorbeste fostul presedinte

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre situatia din cadrul clubului Dinamo si a dezvaluit cine este omul de afaceri care ar putea sa preia stafeta de la Ionut Negoita.

Ipotetic vorbind, bineinteles, Mitica Dragomir a pronuntat numele lui Ion Tiriac, spunand ca pe el il vede capabil sa salveze clubul din Stefan cel Mare.

”Cine se duce sa dea bani aiurea? Iti trebuie un nebun, ca Gigi. Ai bani multi, faci bani multi. Ai bani putini? Strangi din buzunare.

Tiriac ar putea-o prelua pe Dinamo. Nu stiu de ce fug toti, eu daca as avea bani as prelua Dinamo si m-as lua la tranta cu suporterii. Lui Borcea si daca ii dai Real Madrid cred ca nu mai ia echipa”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Digi Sport.

Fostul presedinte l-a laudat pe Victor Piturca, dar a recunoscut ca nu il vede sa faca pasul catre Dinamo: ”Piturca e prea mare. Eu nu vorbesc cu el de 7 ani, dar ca antrenor, jos palaria! Mare de tot. Cred ca in primii cinci antrenori ai acestei tari in descursul istoriei. Nu cred ca se duce Piturca la Dinamo, e prea mare pentru ei. Sigur o redreseaza si face echipa daca merg toti pe mana lui. La Dinamo e greu, e greu sa comanzi numai tu. Piturca si Negoita s-ar impaca. Negoita e bland, nu e ca Gigi. Nu are finantele necesare, mai putin”.