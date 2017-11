Denis Alibec stie de ce nu mai functioneaza colaborarea cu Budescu: „Sper sa-mi revin”. Ce le promite suporterilor

Denis Alibec, anuntat ca titular de catre patronul Gigi Becali in meciul cu Viktoria Plzen de joi seara, a vorbit despre situatia sa si a marturisit ca relatia din teren cu Budescu nu mai functioneaza la fel de bine precum la Astra din cauza lipsei sale de pregatire.

”Cred ca cuplul Alibec-Budescu nu a mai mers la fel de bine ca la Astra, in primul rand din cauza lipsei mele de pregatire, probabil, dar am facut si cateva meciuri bune. Sper sa-mi revin si eu si sa fim acelasi cuplu care am fost la Astra.

Acolo, probabil, echipele adverse jucau altfel cu noi, aveam mai multe spatii. Eu sunt un jucator de viteza si de forta. Ma inspir de la Ronaldo, Messi si Lewandowski”, a declarat Denis Alibec, potrivit Digi Sport.

Fotbalistul FCSB-ului le promite suporterilor ca va reveni curand la forma initiala: ”Le promit suporterilor stelisti ca voi marca din nou goluri. Dupa meciuri cel mai mult imi reprosez atunci cand nu marchez. Sper ca data viitoare cand o sa plang sa fie de fericire, dupa un meci din primavara europeana”.