„Batalia titanilor” de la Bucuresti, ultimul eveniment din acest an

Sporturile de contact isi iau la revedere de la publicul bucurestean, marti 28 noiembrie, odata cu gala de box si kickbox intitulata „Batalia titanilor”. Este ultimul eveniment de acest gen care va fi organizat in Bucuresti in 2017.

Organizatorul galei este promotorul Marius Nita, presedinte al Federatiei Romane de Savate. Batalia Titanilor este un brand lansat in 2011, ajuns acum la editia a 12-a. Episodul 12 din Batalia Titanilor ofera marti, incepand cu ora 19.00, 5 meciuri de kickbox si 4 de box. Printre boxerii prezenti in gala se numara Bilghin Mustafa, Robert Cristea si Gusti Robert, care, in august 2016 l-a invins la puncte pe craioveanul Sorin „Pantera” Tanasie.

In sectiunea de kickboxing vor lupta, printre altii, Gabriel Cobzaru, medaliat cu bronz la europeanul de savate din 2016 si timisoreanul Adrian Petenchea, campion mondial de savate in 2015. Supervizor pentru meciurile de box va fi reprezentantul WBC Chano Planas. Evenimentul va fi transmis in direct de Digi Sport 2.